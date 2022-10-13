Продукты и безалкогольные напитки в сентябре на территории Николаевской области подорожали на 2,1%. Больше всего выросли в цене яйца – на 32,9%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Отмечается, что инфляция на потребительском рынке Николаевской области в сентябре 2022г. по сравнению с августом составила 1,9%.

На 11,4–2,7% поднялись в цене фрукты, масло, безалкогольные напитки, рис, рыба и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты. При этом подешевели овощи на 9,0%, крупа гречневая – на 7,1%.

Прирост цен на алкогольные напитки, табачные изделия составил 2,4%, в том числе алкогольные напитки подорожали на 2,9%, табачные изделия – на 1,8%.

Одежда и обувь стали обходиться потребителям на 7,9% дороже, а именно: обувь – на 11,3%, одежда – на 5,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел за счет повышения цен на содержание и ремонт жилья – на 2,2%.

Услуги образования подорожали на 3,9% из-за роста платы за получение высшего образования на 6,1%.