Из украинских портов вышли еще 3 судна с агропродукцией. Они следуют к потребителям в Африку и Азию.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

— Среди них балкеры SUPER ARSENAL, доставляющие 27,5 тысячи тонн кукурузы в Тунис, и SEA LUCK, доставляющие 13,5 тысячи тонн пшеницы в Алжир, — рассказали в министерстве.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,4 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению». Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.