Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению». Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений на южном направлении по линии столкновения.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга Медиацентра Украина – Укринформ.

— Николаев не может присоединиться к зерновому соглашению из-за непосредственной близости к линии боевых действий. Об этом можно будет говорить, когда линия боевых действий существенно изменится в нашу пользу, - отметил он

Напомним, что Мининфраструктура Украины рассматривала возможность подключить к экспорту украинского зерна морской торговый порт Николаев.

Также напомним, что посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк говорил, что в условия соглашения между Украиной, Турцией и ООН по экспорту украинских зерновых морем входил пункт о неприкосновенности порта в Николаеве для российских атак.

14 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов со 153 тысяч тонн продовольствия.

В течение воскресенья из транспортных пунктов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 13 судов - наибольший результат от точки отсчета, когда начало действовать «зерновое соглашение».

1 сентября из портов Украины вышли еще пять судов с агропродукцией.

Из портов «Одесса» и «Черноморск» 17 августа утром вышли еще четыре судна с украинским продовольствием. Они перевозят семена подсолнечника и подсолнечного масла.

12 августа вышел пятый караван с агропродукцией из украинских портов.

9 августа из порта Черноморска зерновым коридором отправились два судна с 70 тысячами тонн продовольствия.

5 августа из портов Одессы сегодня утром отправился первый караван судов с украинским зерном.

Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН разрешил шести судам проход через морской гуманитарный коридор в Черном море.



