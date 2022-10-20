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На сегодняшний день жители Николаева, даже находящиеся за границей, продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поддерживая родной город. В частности, платежи за теплоснабжение составляют 70-80 процентов от необходимых расчетов.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич во время брифинга.
— Наши николаевцы поддерживают родной город, и даже находясь за границей, пытаются платить за жилищно-коммунальные услуги. В частности, это теплоснабжение, уровень расчетов за которое составляет около 70-80 процентов. Потому что наши коммунальщики постоянно работают, поддерживая систему в рабочем состоянии, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее в Офисе президента Украины предупредили жителей городов и сел о том, что они могут остаться без света и воды из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России.
На сегодняшний день жители Николаева, даже находящиеся за границей, продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поддерживая родной город. В частности, платежи за теплоснабжение составляют 70-80 процентов от необходимых расчетов.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич во время брифинга.
— Наши николаевцы поддерживают родной город, и даже находясь за границей, пытаются платить за жилищно-коммунальные услуги. В частности, это теплоснабжение, уровень расчетов за которое составляет около 70-80 процентов. Потому что наши коммунальщики постоянно работают, поддерживая систему в рабочем состоянии, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее в Офисе президента Украины предупредили жителей городов и сел о том, что они могут остаться без света и воды из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России.