На сегодняшний день жители Николаева, даже находящиеся за границей, продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поддерживая родной город. В частности, платежи за теплоснабжение составляют 70-80 процентов от необходимых расчетов.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич во время брифинга.

— Наши николаевцы поддерживают родной город, и даже находясь за границей, пытаются платить за жилищно-коммунальные услуги. В частности, это теплоснабжение, уровень расчетов за которое составляет около 70-80 процентов. Потому что наши коммунальщики постоянно работают, поддерживая систему в рабочем состоянии, - сказал Александр Сенкевич.

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