В Украине жители городов и сел могут остаться без света и воды из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время телемарафона.

Он отметил, что сейчас сложилась критическая ситуация по всей стране, поэтому нужно готовиться к возможным отключениям не только теплоснабжения, но и воды и света.

Он напомнил, что сегодня, 18 октября, в результате ракетных обстрелов пострадал объект энергетической инфраструктуры в Житомирской области. Сейчас в городе отсутствует электричество и вода.

— По городу Киеву было попадание в крупный объект энергетической сферы. Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах города нет водоснабжения и электроснабжения, — сказал он и добавил, что вскоре воду и свет восстановят.

Напомним, что во Львовской области могут ввести веерные отключения из-за увеличения потребления электроэнергии.