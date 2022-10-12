Во Львовской области могут ввести веерные отключения из-за увеличения потребления электроэнергии.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что в связи с похолоданием и увеличением энергопотребления властям придется ограничивать промышленность и бытовых потребителей.

— Если не удастся в часы пик уменьшить потребление, то мы будем говорить о возможных веерных отключениях и подаче электроэнергии по разным районам в разное время, — сказал Максим Козицкий.

Однако пока нет графика отключений электроэнергии в области.

Напомним, компания «Укрэнерго» призвала украинцев добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Людей просят ограничить использование электричества с 8 до 11 часов утра и вечером - с 17 до 23 часов.