Во Львовской области могут ввести веерные отключения из-за увеличения потребления электроэнергии.
Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире телемарафона.
Он отметил, что в связи с похолоданием и увеличением энергопотребления властям придется ограничивать промышленность и бытовых потребителей.
— Если не удастся в часы пик уменьшить потребление, то мы будем говорить о возможных веерных отключениях и подаче электроэнергии по разным районам в разное время, — сказал Максим Козицкий.
Однако пока нет графика отключений электроэнергии в области.
Напомним, компания «Укрэнерго» призвала украинцев добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Людей просят ограничить использование электричества с 8 до 11 часов утра и вечером - с 17 до 23 часов.
Во Львовской области могут ввести веерные отключения из-за увеличения потребления электроэнергии.
Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире телемарафона.
Он отметил, что в связи с похолоданием и увеличением энергопотребления властям придется ограничивать промышленность и бытовых потребителей.
— Если не удастся в часы пик уменьшить потребление, то мы будем говорить о возможных веерных отключениях и подаче электроэнергии по разным районам в разное время, — сказал Максим Козицкий.
Однако пока нет графика отключений электроэнергии в области.
Напомним, компания «Укрэнерго» призвала украинцев добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Людей просят ограничить использование электричества с 8 до 11 часов утра и вечером - с 17 до 23 часов.