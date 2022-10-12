Компания «Укрэнерго» призвала украинцев добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Людей просят ограничить использование электричества с 8 до 11 часов утра и вечером - с 17 до 23 часов.

Это позволит энергетикам быстрее отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами, пояснили в «Укрэнерго».

В компании зафиксировали, что сегодня с утра Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера.

— Наименьший уровень потребления электроэнергии – ночью. Поэтому тогда лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы, — отметили в компании.

Днем – советуют не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда потребление больше, – свести к минимуму пользование электричеством.

— Каждый невключенный прибор — помощь энергетику, который в этот момент чинит провода на высоте 30 метров или трансформатор, чтобы обеспечить вам постоянное энергопитание, — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 11 октября были введены графики поочередного электроснабжения. Ожидается, что продолжительность отключений не превышает 4 часов.