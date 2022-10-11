В Киеве с 11 октября вводятся графики поочередного электроснабжения. Ожидается, что продолжительность отключений не превышает 4 часов.

Об этом сообщает Киевэнерго.

В компании обращаются к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00.

«В случае необходимости – включайте их в ночные часы, когда потребление значительно снизится», – говорится в сообщении.

Напомним, украинские власти 10 октября призвали граждан с 17:00 до 22:00 ограничить использование электроэнергии. Такое решение было принято после массированного ракетного обстрела.