Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить использование электроэнергии сегодня вечером с 17:00 до 22:00.

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

— В результате сегодняшнего обстрела рашистов убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей, говорится в сообщении.

Напомним, в «Укрэнерго» заявляют, что в результате ракетных атак России на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру в городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.