В Укрэнерго заявляют, что в результате ракетных атак России на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру в городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.

Об этом говорится в заявлении « Укрэнерго « в Telegram.

«Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно используют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях и заботьтесь о собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Утром россияне выпустили по Украине уже 75 ракет, 41 из них обезврежены ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.