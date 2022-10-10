В понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Житомире и Хмельницком.

Об этом сообщает Житомир 24.

— В Житомире звуки взрывов! Не выходите из укрытий! — говорится в сообщении.

Также известно о звуках взрывов в Хмельницком.

— Хмельницкой области было слышно взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях! — написал в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Как передает «Суспильне Хмельницкий», в некоторых микрорайонах город исчезло электроснабжение.

Напомним, что в Киеве утром 10 октября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.