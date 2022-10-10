В Киеве утром 10 октября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
— Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали со временем», – написал он.
По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, есть прилет на одной из центральных улиц. Очевидцы также публикуют видео, где горит гражданская машина. Есть пострадавшие.
В результате нескольких попаданий травмированы и погибли, - сообщила «Суспільному» пресс-секретарь ГСЧС Водолага.
Напомним, что вечером 9 октября из акватории Черного моря россияне нанесли ракетный удар в направлении Очакова.
В Киеве утром 10 октября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
— Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали со временем», – написал он.
По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, есть прилет на одной из центральных улиц. Очевидцы также публикуют видео, где горит гражданская машина. Есть пострадавшие.
В результате нескольких попаданий травмированы и погибли, - сообщила «Суспільному» пресс-секретарь ГСЧС Водолага.
Напомним, что вечером 9 октября из акватории Черного моря россияне нанесли ракетный удар в направлении Очакова.