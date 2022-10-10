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Вечером 9 октября из акватории Черного моря россияне нанесли ракетный удар в направлении Очакова.
Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель, сообщает Оперативное командование «Юг».
Также из «Града» и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду с Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.
В целом на Южнобугском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, сообщает Генштаб.
Ранее сообщалось, что ночью 10 октября российские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате ракетной атаки в центре города разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.
Вечером 9 октября из акватории Черного моря россияне нанесли ракетный удар в направлении Очакова.
Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель, сообщает Оперативное командование «Юг».
Также из «Града» и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду с Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.
В целом на Южнобугском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, сообщает Генштаб.
Ранее сообщалось, что ночью 10 октября российские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате ракетной атаки в центре города разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.