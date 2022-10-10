Вечером 9 октября из акватории Черного моря россияне нанесли ракетный удар в направлении Очакова.

Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель, сообщает Оперативное командование «Юг».

Также из «Града» и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду с Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.

В целом на Южнобугском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, сообщает Генштаб.

Ранее сообщалось, что ночью 10 октября российские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате ракетной атаки в центре города разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.