Ночью 10 октября русские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Всего было около 10 прилетов.

«Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются», – говорится в сообщении.

В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы.

Напомним, в результате атаки российских оккупантов по Запорожью в ночь на 9 октября погибли 13 человек, из них один ребенок, 89 человек ранены, в том числе 11 детей.

Как сообщалось, сегодня Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары российских оккупантов по жилым домам в Запорожье 9 октября являются подлостью, а виновные должны быть наказаны.



