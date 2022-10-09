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Сегодня ночью Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Пока известно о 12 погибших. Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется.
— Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждено 20 автомобилей, - сообщил Александр Старух.
Он отметил, что под завалами еще могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Напомним, россияне в ночь на 7 октября нанесли удар дронами-камикадзе по двум районам Запорожья. В результате атаки врага пострадал гражданский.
Сегодня ночью Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Пока известно о 12 погибших. Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется.
— Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждено 20 автомобилей, - сообщил Александр Старух.
Он отметил, что под завалами еще могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Напомним, россияне в ночь на 7 октября нанесли удар дронами-камикадзе по двум районам Запорожья. В результате атаки врага пострадал гражданский.