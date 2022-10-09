Сегодня ночью Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Пока известно о 12 погибших. Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется.

— Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждено 20 автомобилей, - сообщил Александр Старух.

Он отметил, что под завалами еще могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, россияне в ночь на 7 октября нанесли удар дронами-камикадзе по двум районам Запорожья. В результате атаки врага пострадал гражданский.