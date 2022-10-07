Россияне в ночь на 7 октября нанесли удар по двум районам Запорожья. В результате атаки врага пострадал гражданский.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно, это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов», – отметил он.

Александр Старух указал, что в результате российских обстрелов пострадал один человек, его госпитализировали. Также потерпели разрушения объекты инфраструктуры.

Глава ОВА рассказал, что враг применяет все имеющееся вооружение против гражданских — ракеты, РСЗО, артиллерию, а теперь еще и дроны-камикадзе.

«Будьте внимательны. Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не нужно фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам. Соблюдать меры безопасности. Обезопасьте себя и своих близких», — добавил глава области.

Ранее руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пытаются поражать критические объекты дронами-камикадзе как можно эффектнее, чтобы вызвать мощные пожары и значительные разрушения и влиять на психологическое состояние украинцев.

Она добавила, что в ночь на 6 октября два дрона направили по Одесщине и семь – по Николаевщине. Все они были уничтожены, что свидетельствует, что Украина может им эффективно противодействовать, хотя попаданий и ущерба от них также много. Еще два дрона над Николаевщиной были сбиты днем 6 октября.