Россияне пытаются поражать критические объекты дронами-камикадзе максимально эффектно, чтобы вызвать мощные пожары и значительные разрушения и влиять на психологическое состояние украинцев.

Об этом в четверг 6 октября рассказала руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Military Media Center.

— Они развивают тему применения дронов-камикадзе. В качестве нового элемента использования своего оружия они направляют их, как правило, по объектам критической инфраструктуры, административным объектам, объектам военной инфраструктуры, пытаясь поразить и создать максимально эффектное поражение. То есть они (дроны, — прим.), попадая, рождают пожар такой силы, что он действительно сильно влияет на психику людей. Так как это было, например, на днях в Киевской области, — сказала она.

Она добавила, что этой ночью два дрона направили по Одесщине и семь по Николаевщине. Все они были уничтожены, что свидетельствует, что Украина может им эффективно противодействовать, хотя попаданий и ущерба от них также много. Еще два дрона над Николаевщиной были сбиты сегодня днем.

Также она отметила, что такие БПЛА сложны для выявления ПВО, поскольку летят низко и медленно, а также они не видны ночью. Однако дроны очень громкие и слышны на подлете.