Российские войска продолжают атаковать Украину беспилотниками иранского производства. Над Николаевщиной уничтожены еще три вражеских беспилотника.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования Воздушных сил.

— 06 октября, в промежуток времени с 09.00 до 11.30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование «Юг» ликвидировано два вражеских дрона-камикадзе «Shahed-136» и один ударный беспилотник «Mohajer-6 – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью, с 5 на 6 октября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны.