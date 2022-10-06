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Ночью, с 5 на 6 октября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» на юге страны.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».

«Угроза ракетной опасности и атаки вражеских ударных дронов остается актуальной. Не пренебрегайте собственной безопасностью, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, действуйте четко и оперативно», — говорится в сообщении.

Ранее в командовании воздушных сил сообщили, что войска РФ используют дешевые иранские дроны, чтобы экономить ракеты и дальше угрожать не только Украине, но и другим странам Европы.