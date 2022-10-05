Войска РФ используют дешевые иранские дроны, чтобы экономить ракеты и дальше угрожать не только Украине, но и другим странам Европы.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
— Понятно, что Россия пошла на этот шаг вынужденно, потому что количество ракет не безгранично в России, – сказал он об использовании дронов Shahed-136 и Mohajer-6.
Он отметил, что высокоточные ракеты, такие как Х-101, Калибр, Х-555, Искандер стоят миллионы долларов. Кроме того, эти ракеты могут содержать тактические ядерные заряды, поэтому Россия экономит их, чтобы угрожать не только Украине, но и западным странам, убежден Игнат.
Напомним, все 12 дронов ночью россияне запустили с юга, чтобы попасть по объектам в Белой Церкви, шесть из них сбили, рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
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Войска РФ используют дешевые иранские дроны, чтобы экономить ракеты и дальше угрожать не только Украине, но и другим странам Европы.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
— Понятно, что Россия пошла на этот шаг вынужденно, потому что количество ракет не безгранично в России, – сказал он об использовании дронов Shahed-136 и Mohajer-6.
Он отметил, что высокоточные ракеты, такие как Х-101, Калибр, Х-555, Искандер стоят миллионы долларов. Кроме того, эти ракеты могут содержать тактические ядерные заряды, поэтому Россия экономит их, чтобы угрожать не только Украине, но и западным странам, убежден Игнат.
Напомним, все 12 дронов ночью россияне запустили с юга, чтобы попасть по объектам в Белой Церкви, шесть из них сбили, рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.