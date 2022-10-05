Россияне запустили 12 дронов-камикадзе, чтобы попасть в объекты в Белой Церкви Киевской области, шесть из этих беспилотников сбили Силы противовоздушной обороны. Дроны запустили с юга — либо из оккупированной Херсонской области, либо из оккупированного Крыма.

Об этом «Бабелю» 5 октября рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он объяснил, что дроны-камикадзе пока сложно сбивать, потому что их запускают купно: «Они запускаются быстро один за другим. И несколько дронов могут лететь как одна метка на радаре. То есть ПВО может видеть несколько дронов как одну цель. Это усложняет ущерб».

Несмотря на это, украинские военные их сбивают зенитными пушками, самоходными зенитными установками, средствами радиолокационной борьбы, переносными зенитно-ракетными комплексами, зенитными ракетами и истребителями. Антидроны в Украину пока не отправили.

Юрий Игнат добавил, что это точно иранские дроны-камикадзе. Это практически полноценный самолетик с размахом крыльев 2,5 м, весом 200 кг. Боевая часть дрона-камикадзе весит 40 кг, в отличие от крылатых ракет, в которых боевая часть весит 400 кг и больше.

По заявке разработчиков, дроны-камикадзе могут лететь до 2,5 тыс. км.

— Но это вряд ли правда, скорее, рекламный ход. Ибо вес дрона 200 кг, боевая часть 40 кг, поэтому вряд ли он преодолеет такое расстояние при крейсерской скорости 120 км/ч. Поэтому 2,5 тысячи – завышенная цифра. Но дрон точно может пролетать сотни километров, возможно, до тысячи. И это тоже много, – объяснил Юрий Игнат.

Напомним, что в ночь на 5 октября россияне ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. Также сообщалось, что ночью в Николаевской области Силы ПВО сбили 6 дронов-камикадзе россиян.