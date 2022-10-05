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В ночь на 5 октября россияне ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Всего было 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура.
В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.
«Прошу жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности», - написал глава ОВА.
Напомним, ночью, с 4 на 5 октября, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны. Шесть дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.
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В ночь на 5 октября россияне ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Всего было 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура.
В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.
«Прошу жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности», - написал глава ОВА.
Напомним, ночью, с 4 на 5 октября, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны. Шесть дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.