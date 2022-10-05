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Ночью, с 4 на 5 октября, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны.
Об этом сообщает воздушное командование «Юг».
Шесть дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.
Напомним, защитники Украины уволили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.
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Ночью, с 4 на 5 октября, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны.
Об этом сообщает воздушное командование «Юг».
Шесть дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.
Напомним, защитники Украины уволили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.