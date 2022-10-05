Ночью, с 4 на 5 октября, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны.

Об этом сообщает воздушное командование «Юг».

Шесть дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.