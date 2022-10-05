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В течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Нашей авиацией было нанесено 7 ударов по противнику, а ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач.
Ориентировочные потери противника в сутки составляют 31 оккупанта и более четырех десятков вражеской техники, среди которых 8 танков, 26 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберная гаубица «Мста-Б» и пушка-гаубица.
Напомним, защитники Украины уволили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.
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В течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Нашей авиацией было нанесено 7 ударов по противнику, а ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач.
Ориентировочные потери противника в сутки составляют 31 оккупанта и более четырех десятков вражеской техники, среди которых 8 танков, 26 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберная гаубица «Мста-Б» и пушка-гаубица.
Напомним, защитники Украины уволили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.