Снимок карты DeepStateMap

Защитники Украины освободили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.

« По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в восьми населенных пунктах » , - подчеркнули в командовании.

Защитники Украины освободили следующие населенные пункты:

Любимовка;

Крещеновка;

Золотая Балка;

Беляевка;

Украинка;

Большая Александровка;

Малая Александровка;

Давидов Брид.

О продвижении украинских войск на юге в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня есть хорошие новости с передовой. Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе. В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брид. И это еще далеко не полный список... Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли, – сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ подняли украинский флаг в селе Давыдов Брид на Херсонщине.