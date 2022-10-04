Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над селом Давыдов Брид в Херсонской области.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
— Над селом Давидов Брид Херсонской области снова развевается украинский флаг. Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю, говорится в сообщении.
Видео поднятия украинского флага над селом опубликовали морские пехотинцы 35 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
Напомним, бойцы 129-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины уволили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское в Херсонской области.
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Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над селом Давыдов Брид в Херсонской области.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
— Над селом Давидов Брид Херсонской области снова развевается украинский флаг. Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю, говорится в сообщении.
Видео поднятия украинского флага над селом опубликовали морские пехотинцы 35 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
Напомним, бойцы 129-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины уволили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское в Херсонской области.