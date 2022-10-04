Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над селом Давыдов Брид в Херсонской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

— Над селом Давидов Брид Херсонской области снова развевается украинский флаг. Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю, говорится в сообщении.