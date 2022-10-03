Бойцы 129-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское в Херсонской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 октября.

Освободили населенные пункты терробороновцы из Кривого Рога.

— Благодарю воинов 127-й бригады терробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины. Воинам 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на Запорожском направлении. Воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили Архангельское и Миролюбовку. Воинам 115-й бригады терробороны, внесшим немалый вклад в защиту Житомирщины. А также воинам 117-й бригады, защищающим северо-восточное направление в Сумской области, — сказал президент.