В Пентагоне назвали освобождение Вооруженными силами Украины Лимана на Донетчине обнадеживающим успехом, который доставит хлопот россиянам.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Reuters.

– Безусловно, это важно. Мы очень обнадежены тем, что видим сейчас, – сказал Ллойд Остин.

Россия использовала Лиман как логистический и транспортный узел для своих операций на севере Донбасса. Захват города является самым большим успехом Украины на поле боя с момента освобождения Харьковской области в сентябре.

Ллойд Остин отмечает, что без Лимана россиянам будет сложнее опрокидывать свои войска и технику. Он заявил, что «украинцы проделали большую работу», чтобы попасть в город и установить над ним контроль.

Глава Пентагона не ответил, возможна ли эскалация со стороны России из-за освобождения Лимана.

– Я не буду спекулировать на этом. Но что это значит для поля боя, так это то, что украинцы продолжают прогрессировать, сказал он.

Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.