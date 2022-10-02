Поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Исследователи говорят, что решение не укреплять уязвимые линии фронта вблизи Купянска или Лимана, вероятно, было принято Владимиром Путиным, а не военным командованием.

— Это свидетельствует о том, что Путин гораздо больше заботится о содержании оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области, — говорится в отчете.

В то же время исследователи со ссылкой на украинские и российские источники указывают, что оккупанты продолжают укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавние поражения россиян на Харьковщине и Лимане.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники. Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.