Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники. Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Там отметили, что украинская авиация нанесла 9 ударов по оккупантам, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач. В частности поразили логистические центры и районы сосредоточения живой силы и техники россиян.

В ОК подтвердили, что российско-оккупационные войска в течение 1 октября на южном фронте потеряли:

склад с боеприпасами;

2 самоходные гаубицы «Мста-С»;

2 противотанковых ракетных комплекса;

16 танков;

11 единиц автобронетехники.

В командовании говорят, что россияне сосредотачивают усилия на удержании своих позиций и активно осуществляют воздушную разведку беспилотниками. В то же время украинские подразделения уничтожили три российских беспилотных шпионама в Николаевском и Баштанском районах.

оккупанты пытаются найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск. Они продолжают налаживать альтернативные переправы и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов.

В течение боевого дня российско-оккупационные войска нанесли 7 авиационных ударов по украинским позициям. А из реактивных систем залпового огня раз ударили по двум общинам Никопольского района. Обошлось без жертв и пострадавших.

Дважды в день россияне обстреляли Очаков из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня «Град». Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих утрат.

Напомним, ВСУ официально подтвердили мероприятие в Лимане. Через несколько часов Минобороны РФ признало отступление российских формирований из этого населённого пункта.

Позже стало известно, что украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области.