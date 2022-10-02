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Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники. Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там отметили, что украинская авиация нанесла 9 ударов по оккупантам, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач. В частности поразили логистические центры и районы сосредоточения живой силы и техники россиян.
В ОК подтвердили, что российско-оккупационные войска в течение 1 октября на южном фронте потеряли:
В командовании говорят, что россияне сосредотачивают усилия на удержании своих позиций и активно осуществляют воздушную разведку беспилотниками. В то же время украинские подразделения уничтожили три российских беспилотных шпионама в Николаевском и Баштанском районах.
оккупанты пытаются найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск. Они продолжают налаживать альтернативные переправы и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов.
В течение боевого дня российско-оккупационные войска нанесли 7 авиационных ударов по украинским позициям. А из реактивных систем залпового огня раз ударили по двум общинам Никопольского района. Обошлось без жертв и пострадавших.
Дважды в день россияне обстреляли Очаков из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня «Град». Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих утрат.
Напомним, ВСУ официально подтвердили мероприятие в Лимане. Через несколько часов Минобороны РФ признало отступление российских формирований из этого населённого пункта.
Позже стало известно, что украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области.
Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники. Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там отметили, что украинская авиация нанесла 9 ударов по оккупантам, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач. В частности поразили логистические центры и районы сосредоточения живой силы и техники россиян.
В ОК подтвердили, что российско-оккупационные войска в течение 1 октября на южном фронте потеряли:
В командовании говорят, что россияне сосредотачивают усилия на удержании своих позиций и активно осуществляют воздушную разведку беспилотниками. В то же время украинские подразделения уничтожили три российских беспилотных шпионама в Николаевском и Баштанском районах.
оккупанты пытаются найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск. Они продолжают налаживать альтернативные переправы и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов.
В течение боевого дня российско-оккупационные войска нанесли 7 авиационных ударов по украинским позициям. А из реактивных систем залпового огня раз ударили по двум общинам Никопольского района. Обошлось без жертв и пострадавших.
Дважды в день россияне обстреляли Очаков из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня «Град». Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих утрат.
Напомним, ВСУ официально подтвердили мероприятие в Лимане. Через несколько часов Минобороны РФ признало отступление российских формирований из этого населённого пункта.
Позже стало известно, что украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области.