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Украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области.
Об этом заявили в Генштабе ВСУ в ночь на воскресенье, 2 октября.
Город контролируют украинские защитники. В деоккупированном населенном пункте поднимают украинские флаги.
— Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с боевыми собратьями из Национальной гвардии Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области. Слава Украине!, - говорится в сообщении.
Вчера вечером ВСУ официально подтвердили мероприятие в Лимане. Через несколько часов Минобороны РФ признало отступление российских формирований из этого населённого пункта.
Украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области.
Об этом заявили в Генштабе ВСУ в ночь на воскресенье, 2 октября.
Город контролируют украинские защитники. В деоккупированном населенном пункте поднимают украинские флаги.
— Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с боевыми собратьями из Национальной гвардии Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области. Слава Украине!, - говорится в сообщении.
Вчера вечером ВСУ официально подтвердили мероприятие в Лимане. Через несколько часов Минобороны РФ признало отступление российских формирований из этого населённого пункта.