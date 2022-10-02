Украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ в ночь на воскресенье, 2 октября.

Город контролируют украинские защитники. В деоккупированном населенном пункте поднимают украинские флаги.

— Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с боевыми собратьями из Национальной гвардии Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области. Слава Украине!, - говорится в сообщении.

Вчера вечером ВСУ официально подтвердили мероприятие в Лимане. Через несколько часов Минобороны РФ признало отступление российских формирований из этого населённого пункта.