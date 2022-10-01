Министерство обороны РФ официально написало об уходе российских формирований из города Лиман Донецкой области на более «выгодные рубежи». Сразу после этого председатель Чечни, генерал-лейтентант Рамзан Кадыров агрессивно высказался о российском генералитете.

Сообщение Минобороны РФ цитирует ресурс «РИА Новости».

— В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, — таково было заявление России.

Сразу после выхода сообщения от Минобороны РФ Кадыров написал пост, в котором обвинил в поражении под Лиманом российского генерал-полковника Лапина. По его словам , именно этот командир отвечал за оборону Лимана и якобы он «выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и другие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

— Еще две недели назад, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа Ахмат, мой дорогой брат Апты Алаудинов. В свою очередь, я сообщил об опасности начальнику ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Лимане и его окрестностях возможно отступление, - написал Рамзан Кадыров , после чего добавил , что российский командир Лапин убежал за 150 километрах от фронта до оккупированного города Старобельск в Луганской области.

Сегодня вечером ВСУ официально подтвердили заход в Лимане.