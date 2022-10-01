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Подтверждается информация о присутствии украинских военнослужащих в городе Лиман Донецкой области. Пока бои за населенный пункт до сих пор не стихли, подробности обнародуют позже.
Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире шедшего сегодня эфира национального марафона.
Спикер от ВСУ подтвердил, что видео с поднятием флага на стелой в Лимане, которое выложил глава ОП Андрей Ермак, отображает реальное положение вещей.
— Информация и видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут впоследствии, – заявил он.
Сегодня днем сообщалось, что ВСУ освободили пятерку населенных пунктов неподалеку от Лимана.
Подтверждается информация о присутствии украинских военнослужащих в городе Лиман Донецкой области. Пока бои за населенный пункт до сих пор не стихли, подробности обнародуют позже.
Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире шедшего сегодня эфира национального марафона.
Спикер от ВСУ подтвердил, что видео с поднятием флага на стелой в Лимане, которое выложил глава ОП Андрей Ермак, отображает реальное положение вещей.
— Информация и видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут впоследствии, – заявил он.
Сегодня днем сообщалось, что ВСУ освободили пятерку населенных пунктов неподалеку от Лимана.