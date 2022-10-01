Вооруженные Силы Украины отбили у россиян 5 населенных пунктов на лиманском направлении, окружив вражескую группировку.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, пишет «Суспільне».
На освобожденных территориях проводят «стабилизационные мероприятия».
— Российская группировка в районе Лимана окружена. Населённые пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия, — рассказал спикер ВСУ.
Как разъяснял Гайдай, к утру 1 октября в окружение в городе Лиман Донецкой области попали около 5 тысяч российских военных.
Вооруженные Силы Украины отбили у россиян 5 населенных пунктов на лиманском направлении, окружив вражескую группировку.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, пишет «Суспільне».
На освобожденных территориях проводят «стабилизационные мероприятия».
— Российская группировка в районе Лимана окружена. Населённые пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия, — рассказал спикер ВСУ.
Как разъяснял Гайдай, к утру 1 октября в окружение в городе Лиман Донецкой области попали около 5 тысяч российских военных.