К утру 1 октября в окружение в городе Лиман Донецкой области попали около 5 тысяч российских военных.

Такую информацию озвучил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По словам руководителя региона, этот случай — один из первых, когда такое количество оккупантов оказались в окружении. Россиянам перерезали пути снабжения боекомплектом и все дороги для побега.

- По Лиману. оккупанты попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь они имеют три варианта действий: либо попытаться прорваться, либо сдаться, либо всем вместе погибнуть. Там их около 5 тысяч, точной цифры пока нет, – объяснил он.

Напомним, украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически оцепили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.