Украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически оцепили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.

Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей — Череватый в эфире телемарафона, передает Громадське.

— Продолжаются мероприятия по завершению оцепления российских войск в районе Лимана, под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути, — сказал Сергей Череватый.

Также в соцсетях появилось видео, на котором украинский военный находится в поселке Ямполь, близ Лимана.

Напомним, что Россия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.