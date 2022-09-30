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Украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически оцепили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.
Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей — Череватый в эфире телемарафона, передает Громадське.
— Продолжаются мероприятия по завершению оцепления российских войск в районе Лимана, под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути, — сказал Сергей Череватый.
Также в соцсетях появилось видео, на котором украинский военный находится в поселке Ямполь, близ Лимана.
Напомним, что Россия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.
Украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически оцепили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.
Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей — Череватый в эфире телемарафона, передает Громадське.
— Продолжаются мероприятия по завершению оцепления российских войск в районе Лимана, под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути, — сказал Сергей Череватый.
Также в соцсетях появилось видео, на котором украинский военный находится в поселке Ямполь, близ Лимана.
Напомним, что Россия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.