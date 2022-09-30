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Россия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.
Об этом утром 30 сентября сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. На месте сейчас работают спасатели, медики и все службы.
От ракетного удара по гражданской колонне погибли по меньшей мере 23 человека, 28 ранены.
Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .
Россия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.
Об этом утром 30 сентября сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. На месте сейчас работают спасатели, медики и все службы.
От ракетного удара по гражданской колонне погибли по меньшей мере 23 человека, 28 ранены.
Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .