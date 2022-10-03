Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что освобождение города Лиман Донецкой области подтверждает, что украинцы преуспевают и могут освобождать свою землю.

Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.

— Мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это свидетельствует о том, что украинцы преуспевают, способные оттеснить российские силы благодаря мужеству, отважности, навыкам и, конечно, также через передовое оружие, предоставляемое Соединенными Штатами и другими союзниками. — сказал Йенс Столтенберг.

Также его спросили о заявке Украины на вступление в НАТО. Он ответил, что Альянс не отменяет политику открытых дверей, но для присоединения Украины необходимо согласие всех 30 членов НАТО. Он также добавил, что главный приоритет сейчас – это поддержка Украины в противостоянии с Россией.

Напомним, в Пентагоне назвали освобождение Вооруженными силами Украины Лимана на Донетчине обнадеживающим успехом , который доставит хлопот россиянам.