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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что освобождение города Лиман Донецкой области подтверждает, что украинцы преуспевают и могут освобождать свою землю.
Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.
— Мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это свидетельствует о том, что украинцы преуспевают, способные оттеснить российские силы благодаря мужеству, отважности, навыкам и, конечно, также через передовое оружие, предоставляемое Соединенными Штатами и другими союзниками. — сказал Йенс Столтенберг.
Также его спросили о заявке Украины на вступление в НАТО. Он ответил, что Альянс не отменяет политику открытых дверей, но для присоединения Украины необходимо согласие всех 30 членов НАТО. Он также добавил, что главный приоритет сейчас – это поддержка Украины в противостоянии с Россией.
Напомним, в Пентагоне назвали освобождение Вооруженными силами Украины Лимана на Донетчине обнадеживающим успехом , который доставит хлопот россиянам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что освобождение города Лиман Донецкой области подтверждает, что украинцы преуспевают и могут освобождать свою землю.
Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.
— Мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это свидетельствует о том, что украинцы преуспевают, способные оттеснить российские силы благодаря мужеству, отважности, навыкам и, конечно, также через передовое оружие, предоставляемое Соединенными Штатами и другими союзниками. — сказал Йенс Столтенберг.
Также его спросили о заявке Украины на вступление в НАТО. Он ответил, что Альянс не отменяет политику открытых дверей, но для присоединения Украины необходимо согласие всех 30 членов НАТО. Он также добавил, что главный приоритет сейчас – это поддержка Украины в противостоянии с Россией.
Напомним, в Пентагоне назвали освобождение Вооруженными силами Украины Лимана на Донетчине обнадеживающим успехом , который доставит хлопот россиянам.