В результате атаки российских оккупантов по Запорожью в ночь на 9 октября погибли 13 человек, из них один ребенок, 89 человек ранены, в том числе 11 детей.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

По уточненным данным, под огонь попали десятки частных домов, два многоквартирных дома и гражданская инфраструктура города.

В результате прямых попаданий ракет в девятиэтажке были разрушены с первого по седьмой этажи. Во время разборки развалин обрушились и другие два этажа.

От разрыва снарядов произошло возгорание автомобилей, припаркованных неподалеку от эпицентра попадания ракет.

Кроме того, два ракетных удара пришлись по частному сектору Днепровского района. Еще несколько ракет попали в Коммунарский район города и остров Хортицу.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетных обстрелов Запорожья ранены 89 мирных жителей, из них 11 детей. При этом среди 13 погибших – один ребенок.

Как сообщалось, сегодня ночью Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары российских оккупантов по жилым домам в Запорожье 9 октября являются подлостью, а виновные должны быть наказаны.