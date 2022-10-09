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Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары российских оккупантов по жилым домам в Запорожье 9 октября являются подлостью, а виновные должны быть наказаны.
Об этом он отметил в своем Telegram.
- Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми, – заявил Владимир Зеленский.
Он подтвердил, что в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 12 человек. Ранения получили 49 мирных жителей, среди которых 6 детей. В настоящее время все пострадавшие находятся в больницах.
Как сообщалось, сегодня ночью Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары российских оккупантов по жилым домам в Запорожье 9 октября являются подлостью, а виновные должны быть наказаны.
Об этом он отметил в своем Telegram.
- Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми, – заявил Владимир Зеленский.
Он подтвердил, что в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 12 человек. Ранения получили 49 мирных жителей, среди которых 6 детей. В настоящее время все пострадавшие находятся в больницах.
Как сообщалось, сегодня ночью Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.