Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары российских оккупантов по жилым домам в Запорожье 9 октября являются подлостью, а виновные должны быть наказаны.

Об этом он отметил в своем Telegram.

- Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми, – заявил Владимир Зеленский.

Он подтвердил, что в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 12 человек. Ранения получили 49 мирных жителей, среди которых 6 детей. В настоящее время все пострадавшие находятся в больницах.

Как сообщалось, сегодня ночью Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.