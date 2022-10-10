Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Об этом он заявил в специальном обращении.

— Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские «Шахиды». У них две мишени. Энергообъекты по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг государства. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – это люди. Специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести больше вреда, — сказал Владимир Зеленский.

Он пообещал, что все разрушенное сегодня будет восстановлено, и Украина по-прежнему уверена в своей победе.

Владимир Зеленский также попросил украинцев находиться сегодня в укрытиях.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком .

Также взрывы прогремели и в других городах.