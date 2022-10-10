|Скорость ветра:
|7.6 м/с
|Восход солнца:
|07:02
|Заход солнца:
|18:15
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|5.4 м/с
|Восход солнца:
|07:11
|Заход солнца
|18:18
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|40.2 грн
|40.7 грн
|EUR
|38.8 грн
|39.8 грн
Утром россияне выпустили по Украине уже 75 ракет, 41 из них обезврежены ПВО.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
— Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан, – написал Валерий Залужный.
Также по территории страны используют ударные беспилотники.
– Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!, — отметил он
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком.
Утром россияне выпустили по Украине уже 75 ракет, 41 из них обезврежены ПВО.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
— Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан, – написал Валерий Залужный.
Также по территории страны используют ударные беспилотники.
– Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!, — отметил он
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком.