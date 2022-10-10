Утром россияне выпустили по Украине уже 75 ракет, 41 из них обезврежены ПВО.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан, – написал Валерий Залужный.

Также по территории страны используют ударные беспилотники.

– Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!, — отметил он

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком.