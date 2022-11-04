Жителям львовских многоэтажек, которые купят генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

— Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем. Приняли отдельную Программу возмещения их стоимости, - сообщил Андрей Садовый.

На возмещение могут рассчитывать: ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК Львова.

— Возвращаем 50% от цены генератора, но не более 30 тыс. грн. Есть требования к электрогенератору – его номинальная мощность должна быть от 3 кВт. Вы покупаете генератор, подаете документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств, добавил Андрей Садовый.

Напомним, ранее Германия передала 14 генераторов разной мощности для подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.