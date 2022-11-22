Кредитные средства в размере 150 млн грн, заимствованные на ремонт дорог в Николаеве, в этом году использовать не будут. Решения по ним городской совет будет принимать отдельно в следующем году.

Об этом стало известно во время заседания онлайн-сессии Николаевского городского совета 22 ноября, пишут «НикВести».

— Это средства действительно стоят в бюджете – 150 миллионов гривен. Начиная с мая. Однако в связи с военным временем ни копейки взято не было. Они в бюджете есть, но фактически получены не были. Учитывая, что кредитный договор был утвержден до 2025 года, в этом году мы не взяли ни копейки. Те же 150 миллионов, по тому же графику будут стоять в бюджете Николаевской городской территориальной громады на следующий год, – пояснила директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик.

На вопрос городского головы Александра Сенкевича, сохраняется ли старая процентная ставка Вера Святелик ответила: «Нет. Процентная ставка в заключенном договоре была прописана с привязкой к ставке Нацбанка плюс уже 4% самого банка «Восток». если мы принимали решение – там была ставка 7,5-8%, а общая ставка была 12%, то сейчас у нас 25% – это только ставка Нацбанка плюс еще 4%. Это будут очень большие деньги и нужно будет принимать решение, целесообразно ли брать эти средства сейчас в банке «Восток».

В свою очередь, мэр заверил, что пока кредитные средства на ремонт николаевских дорог использоваться не будут, а решение об их использовании городской совет будет принимать отдельной сессией после того, как постановление Кабмина №590 «Об утверждении Порядка исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения» будет отменено.

Напомним, кредитные 150 миллионов гривен на ремонт дорог Николаева планировали потратить в основном на дороги частного сектора.