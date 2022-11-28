Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении изменения в Налоговый кодекс относительно запрета пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения 2%.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

«Надеемся, что совсем скоро исчезнет возможность для организаторов азартных игр платить единый налог по ставке 2%», - написал он.

Напомним, летом 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр, которые в Украине были запрещены 11 лет.