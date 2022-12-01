После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения ответных санкций Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,2 млрд евро.
Об этом сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), передает Swissinfo.
В июле общая сумма активов, замороженных в Швейцарии, составила 6,5 млрд евро.
Одобренные Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года санкции также предусматривают запрет на прием депозитов от граждан России или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одного человека.
Напомним, ранее правительство Швейцарии приняло решение о помощи в размере 100 миллионов швейцарских франков (97 миллионов долларов) на финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения ответных санкций Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,2 млрд евро.
Об этом сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), передает Swissinfo.
В июле общая сумма активов, замороженных в Швейцарии, составила 6,5 млрд евро.
Одобренные Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года санкции также предусматривают запрет на прием депозитов от граждан России или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одного человека.
Напомним, ранее правительство Швейцарии приняло решение о помощи в размере 100 миллионов швейцарских франков (97 миллионов долларов) на финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры Украины.