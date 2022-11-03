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Правительство Швейцарии приняло решение о помощи в размере 100 миллионов швейцарских франков (97 миллионов долларов) на финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщила пресс-служба швейцарского правительства, пишет «Европейская правда».
На заседании 2 ноября правительство приняло План действий по оказанию зимней помощи для поддержки народа Украины.
В дополнение к своему существующему гуманитарному проекту в Украине и регионе, правительство Швейцарии выделяет 100 миллионов швейцарских франков на проекты поддержки срочного восстановления энергетической инфраструктуры и смягчения опасной гуманитарной ситуации.
Швейцария помогает Украине закупать источники энергии и запасные части, участвует в ремонте систем рельсовых скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно) и оказывает гуманитарную помощь, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, подготовиться к зиме. о замене окон, обеспечении утепления и питания.
Также прилагаются усилия для определения, может ли Швейцария поставить дополнительные товары для оказания помощи, такие как генераторы, насосы или установки для очистки воды.
Правительство запросит парламент о дополнительном кредите в размере 76 миллионов швейцарских франков для покрытия этих направлений деятельности.
«Гуманитарное состояние пострадавших от войны в Украине в последние недели стало еще более нестабильным из-за целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру и основные системы поставок. Около 18 миллионов человек в Украине – около 40% населения – зависят от помощи из-за войны. С наступлением зимы это количество может вырасти до 24 миллионов. Повреждены более 30% энергетической инфраструктуры Украины. В результате целенаправленных нападений многие места остались без доступа к питьевой воде, а также были нарушены электроснабжение и телекоммуникации», — говорится в сообщении швейцарского правительства.
Ранее сообщалось, что США выделили Украине 55 миллионов долларов из фондов USAID на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине.
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Правительство Швейцарии приняло решение о помощи в размере 100 миллионов швейцарских франков (97 миллионов долларов) на финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщила пресс-служба швейцарского правительства, пишет «Европейская правда».
На заседании 2 ноября правительство приняло План действий по оказанию зимней помощи для поддержки народа Украины.
В дополнение к своему существующему гуманитарному проекту в Украине и регионе, правительство Швейцарии выделяет 100 миллионов швейцарских франков на проекты поддержки срочного восстановления энергетической инфраструктуры и смягчения опасной гуманитарной ситуации.
Швейцария помогает Украине закупать источники энергии и запасные части, участвует в ремонте систем рельсовых скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно) и оказывает гуманитарную помощь, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, подготовиться к зиме. о замене окон, обеспечении утепления и питания.
Также прилагаются усилия для определения, может ли Швейцария поставить дополнительные товары для оказания помощи, такие как генераторы, насосы или установки для очистки воды.
Правительство запросит парламент о дополнительном кредите в размере 76 миллионов швейцарских франков для покрытия этих направлений деятельности.
«Гуманитарное состояние пострадавших от войны в Украине в последние недели стало еще более нестабильным из-за целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру и основные системы поставок. Около 18 миллионов человек в Украине – около 40% населения – зависят от помощи из-за войны. С наступлением зимы это количество может вырасти до 24 миллионов. Повреждены более 30% энергетической инфраструктуры Украины. В результате целенаправленных нападений многие места остались без доступа к питьевой воде, а также были нарушены электроснабжение и телекоммуникации», — говорится в сообщении швейцарского правительства.
Ранее сообщалось, что США выделили Украине 55 миллионов долларов из фондов USAID на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине.