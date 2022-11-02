США выделили Украине 55 миллионов долларов из фондов USAID на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

— Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о новом пакете в размере 55 миллионов долларов США, чтобы помочь Украине отремонтировать и поддержать работу инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины, которая включает семь миллионов украинцев, — сказал он.

Кроме того, по его словам, помощь USAID предполагает отправку более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования, необходимого для обогрева.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты «остаются преданными победе суверенной, независимой Украины» и работают над поставкой систем ПВО, чтобы украинские силы могли в дальнейшем отражать ракетные атаки РФ.

Напомним, США пообещали предоставить Украине в общей сложности восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже в скором времени.