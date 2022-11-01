США пообещали предоставить Украине всего восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже в скором времени.

Об этом на брифинге для СМИ сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США, пишет «Европейская правда.

— Соединенные Штаты уже предоставили 1400 Стингеров, то есть систем ПВО малой дальности, и наши союзники и партнеры также предоставили значительное количество ЗРК малой дальности. США также обязались (предоставить) 8 систем NASAMS и связанные с ними боеприпасы, и две из них будут в Украине в ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже, — заявил представитель Минобороны США.

Он добавил, что несколько стран выделили боеприпасы для NASAMS и Соединенные Штаты продолжают поощрять других союзников и партнеров предоставлять дополнительные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS – систему противовоздушной обороны средней дальности.

Напомним, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.