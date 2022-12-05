Компания Apple, производитель цифровой электроники, намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэньчжоу, в ходе которых сотни рабочих завода Foxconn Technology Group устроили протесты из-за ограничений, направленных на подавление вспышки коронавируса.

Специалисты компании Apple, отвечающие за поставку комплектующих и пожелавшие остаться неназванными, отмечают, что компания больше не чувствует себя комфортно, когда значительная часть ее бизнеса сконцентрирована в одном регионе.

В Apple заявили, что одно из решений состоит в привлечении большего количества сборщиков, в том числе у соседних с Китаем Индии и Вьетнама.

Напомним, Apple Inc. планирует выпустить в этом году по меньшей мере на 3 миллиона меньше iPhone 14, чем изначально предполагалось, вследствие слабого спроса и продолжительной пандемии COVID-19 в Китае.